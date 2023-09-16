نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف مدفعي عنيف بمحيط سلاح المدرعات في الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بقصف مدفعي عنيف علي محيط سلاح المدرعات بالخرطوم وعدد من الاحياء المحيطة.

وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.