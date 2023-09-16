العالم اليوم - تشمل زيادة الأجور.. قرارات رئاسية مهمة في مصر

انتم الان تتابعون خبر تشمل زيادة الأجور.. قرارات رئاسية مهمة في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 03:23 مساءً - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الحد الأدنى للدخل لكافة العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأوضح المتحدث لرئاسة الجمهورية في بيان، السبت، أن الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة سيصبح 4 آلاف جنيه (نحو 130 دولار) بدلا من 3500 جنيه حاليا.

كما وجه الرئيس المصري بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري (نحو 19.5 دولار) بدلا من 300 جنيه حاليا لنفس الفئات.

وبحسب القرارات الجديدة، فقد تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، ويصل عدد المستفيدين منها إلى 11 مليون مواطن .

كما شملت القرارات الرئاسية رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 بالمئة، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه لذات الفئات.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج الدعم الحكومي "تكافل وكرامة" بنسبة 15 بالمئة لأصحاب المعاشات، والتي تشمل 5 ملايين أسرة.