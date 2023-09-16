الأمم المتحدة تجمع عالما منقسما يواجه سلسلة متنامية من الأزمات

نيويورك ـ ا.ف.ب: ينتظر أن يشارك أكثر من 140 من قادة العالم الاسبوع المقبل في الجمعية العامة للامم المتحدة، ومن شأن إعلان حضور الرئيس الاوكراني هذه المناسبة السنوية تظهير صورة عالم منقسم يواجه سلسلة متنامية من الأزمات.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش عشية هذه الملتقى السنوي “سنجتمع في لحظة تواجه فيها الإنسانية تحديات هائلة، من تفاقم حالة الطوارئ المناخية الى تصاعد النزاعات، مرورا بالأزمة العالمية لكلفة المعيشة ومزيد من انعدام المساواة والمستجدات التكنولوجية اللافتة”.

وأضاف “الناس ينتظرون من قادتهم حلا للخروج من هذه الحفرة”، مبديا أسفه مجددا لعالم “منقسم يقلص قدرتنا على التعامل” مع هذه الأزمات.

والمقصود خصوصا انقسام جيوسياسي يعكسه غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام ونصف عام.

ولا ريب أن هذه الحرب بكل تداعياتها، وخصوصا على الأمن الغذائي العالمي، ستهيمن على هذا الاسبوع الدبلوماسي الحافل على حساب الأزمات الأخرى والأولوية الرسمية المعطاة للتنمية.

للمرة الأولى، سيعتلي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منبر الجمعية العامة، على أن يشارك الأربعاء في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن مخصصة للحرب في بلاده.

لكن المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان ينصح زيلينسكي بـ”توخي الحذر”.

من جهته، يلاحظ دبلوماسي اوروبي أن “هناك هوة متعاظمة بين العالم النامي والعالم المتطور”، مشددا على وجوب “التأكد من عدم اتساع هذه الهوة”، مع إقراره بان الحرب في أوكرانيا “تسرق الاهتمام السياسي والاقتصادي من مشاكل عالمية ملحة من مثل الأمن الغذائي والكوارث المناخية وانعدام المساواة والوصول الى مصادر التمويل”.