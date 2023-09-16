المدعي الخاص الأميركي يطلب إصدار أمر بالحدّ من تصريحات ترامب قبل محاكمته

نيويورك ـ ا.ف.ب: طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأميركي السابق قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين.

وردّ ترامب سريعا على منصته “تروث سوشال” قائلًا “إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسًا ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟”.

واعتبر سميث أن تصريحات ترامب “قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود”.

وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب “قد يخشى منطقيًا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه”.

ويعدّ ترامب الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024. الا أنّ الرئيس السابق يواجه اعتباراً من مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.

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