الزعيم الكوري الشمالي يعاين أسلحة برفقة وزير الدفاع الروسي

موسكو ـ ا.ف.ب: التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي حيث عاين أسلحة روسية متطوّرة بينها نظام صواريخ فرط صوتية.

وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” إنّ كيم الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19، وصل إلى مطار كنيفيتشي في فلاديسفوستوك آتيًا من كومسومولسك-نا-أموري، حيث زار الجمعة مصانع طيران.

وعرض شويجو على كيم في مطار كنيفيتشي مقاتلة من طراز “ميج-31” مجهّزة بصواريخ فرط صوتية من طراز “كينجال”، وفق المصدر نفسه.

وتفحّص كيم أيضًا قاذفات قنابل من طراز Tu-160 وTu-95MS وTu-22M3.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “تشكّل هذه الطائرات المكوّن الجوي للقوات النووية الاستراتيجية الروسية”.

ووفق لقطات بثتها موسكو، كان كيم يصغي إلى شرح كبار المسؤولين في الجيش الروسي.

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