العالم اليوم - "خماسية" برشلونية أمام بيتيس يتصدر فيها الدوري الإسباني

انتم الان تتابعون خبر "خماسية" برشلونية أمام بيتيس يتصدر فيها الدوري الإسباني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 12:23 صباحاً - قدم برشلونة أداء مبهرا على ملعبه ليسحق ريال بيتيس 5-صفر ويتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا.

ورفع فريق المدرب تشابي هرنانديز رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد الذي يستضيف ريال سوسيداد الأحد.

منح الوافد الجديد جواو فيلكس التقدم لحامل اللقب بعد 25 دقيقة من زاوية ضيقة جهة اليمين بعد أن أهدر المحاولة الأولى بعد تمريرة متقنة من أوريول روميو.

وضاعف روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بعد ساعة عقب تمريرة فيلكس إلى المهاجم البولندي لينهي الهجمة بسهولة.

وسجل فيران توريس هدفه الثالث بالموسم من ركلة حرة في الدقيقة 62 قبل أن يضيف البديل رافينيا الهدف الرابع بتسديدة على حدود منطقة الجزاء بعد أربع دقائق.

وأحرز جواو كانسيلو هدفه الأول منذ انضمامه من مانشستر سيتي بعد تحرك مميز ليكمل الخماسية في الدقيقة 81.

ويلتقي برشلونة مع أنتويرب في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ثم يستضيف سيلتا فيجو بالدوري الإسباني الأسبوع المقبل.