نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الليبية: بدأنا بمعاينة جميع مصادر المياه في درنة لتحليلها من أجل استبعاد أي مصدر للتلوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة الليبية، إنها بدأت بمعاينة جميع مصادر المياه في درنة لتحليلها من أجل استبعاد أي مصدر للتلوث، وفقا لوسائل إعلامية.

وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي الخميس لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.