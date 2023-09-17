‏الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ليبيا إلى 11300 في درنة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة ‏الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ليبيا إلى 11300 في درنة، وفقا لقناة سكاي نيوز عريية.

وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي يوم الخميس لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.