العالم اليوم - التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر

انتم الان تتابعون خبر التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 10:09 صباحاً - قال رئيس كوريا الجنوبية، يوم الأحد، إن المجتمع الدولي "سيتحد بشكل أكثر إحكاما" للتعامل مع التعاون العسكري المتعمق بين روسيا وكوريا الشمالية، وذلك في حين يسعى إلى إثارة هذه القضية مع زعماء العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأدلى يون سيوك يول بهذه التعليقات في ردود مكتوبة على أسئلة الأسوشيتد برس قبل مغادرته سول متجها إلى نيويورك.

وتصاعدت المخاوف بشأن العلاقات الروسية - الكورية الشمالية منذ أن وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا الأسبوع الماضي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللقيام بجولة في عدد كبير من المواقع العسكرية والتكنولوجية البارزة.

وقال يون إن "التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا غير قانوني وغير عادل لأنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والعديد من العقوبات الدولية الأخرى".

وأضاف أن "المجتمع الدولي سيتحد بشكل أكثر إحكاما ردا على مثل هذه الخطوة".

وفي كلمته المقررة يوم الأربعاء خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، من المقرر أن يتحدث يون عن تقييمه للتحركات الروسية - الكورية الشمالية، وفقا لمكتبه في كوريا الجنوبية، الذي أضاف أنه يناقش "إجراءات مضادة" مع الولايات المتحدة واليابان وشركاء آخرين.