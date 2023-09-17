‏مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.



وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.