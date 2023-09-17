‏مفوضية شؤون اللاجئين: هناك أعداد كبيرة من النازحين في ليبيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مفوضية شؤون اللاجئين، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن هناك أعداد كبيرة من النازحين في ليبيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة.

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وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي يوم الخميس لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.