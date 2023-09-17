‏حكومة الوحدة الليبية: عدد المباني المدمرة بشكل كامل في مدينة درنة بلغ 891

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏حكومة الوحدة الليبية، اليوم الأحد، إن عدد المباني المدمرة بشكل كامل في مدينة درنة بلغ 891، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.



وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي يوم الخميس لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.