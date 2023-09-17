العالم اليوم - كيم جونغ أون يحصل على "هدايا مسلحة" بختام زيارته لروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 03:23 مساءً - كشفت وسائل إعلام روسية عن مجموعة من "الهدايا المسلحة" تم تقديمها للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لإقليم بريموريه، أقصى شرق روسيا.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن الهدايا المسلحة التي تم تقديمها لكيم جونغ أون عبارة عن طائرات مسيرة روسية وسترة واقية من الرصاص.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريموريه الروسي قوله إن الحاكم أوليغ كوجيمياكو أهدى كيم جونغ أون "بذلة واقية من الرصاص تستخدم في العمليات الهجومية، وهي عبارة عن درع لحماية الصدر والكتفين والرقبة والفخذين".

وأشار إلى أنها أخف بكثير من الدروع المعروفة المماثلة لهذه البذلة الواقية من الرصاص، وأنه تم تطويرها وإنتاجها في الإقليم ذاته.

كما تسلم كيم جونغ أون 5 طائرات مسيرة انتحارية، بالإضافة إلى مسيرة استطلاع من طراز "غيرانيوم-25" عمودية، مصنعة في المنطقة العسكرية الشمالية الروسية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم الإخباري الروسي.

كذلك تلقى الزعيم الكوري الشمالي هدايا من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد الطيران الاستراتيجي الروسي، في حين قدم كيم هدية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، لكن لم يكشف عن طبيعتها.

يشار إلى أن كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كيم جونغ أون، أهدى الآخر بندقية بعد الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، في مستهل زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا وفق ما أعلن الكرملين.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بوتين "أعطى كيم بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية، تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية"، مضيفا أن بوتين أهدى كيم أيضا "قفازا يعد جزءا من بزة استُخدمت في الفضاء مرّات عدة".