وزير الدفاع الياباني قلق بشأن التحركات العسكرية الصينية

تراجع شعبية الحكومة إلى أدنى مستوياتها طوكيو ـ د.ب.أ: أعرب وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا عن قلقه البالغ إزاء سرعة تعزيزات الصين العسكرية وتوسُّعها البحري.

وقال كيهارا، الذي تولَّى منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري الذي أجري الأربعاء الماضي، في برنامج تلفزيوني «أنا قلق للغاية (بشأن التحركات العسكرية الصينية).»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وأضاف كيهارا «نحن في حاجة إلى المواجهة على جميع الجبهات».

كما أكد كيهارا على أهمية أن تكونَ هناك مراقبة عن كثب للتحركات التي تقوم بها روسيا وكوريا الشمالية لتعزيز علاقاتهما. من ناحية أخرى أظهر استطلاع أجرته صحيفة «ماينيتشي شيمبون» اليابانية تراجع شعبية حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى 25% في سبتمبر الجاري، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن أغسطس الماضي رغم إجراء تعديل وزاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنَّ معدَّل الرضا عن الحكومة تراجع في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي ليبلغ أدنى مستوياته على الإطلاق والتي كان قد وصل إليها في ديسمبر 2022.

وبقي معدَّل عدم الرضا عن الحكومة كما هو دُونَ تغيير عند 68%.

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