موسكو تعلن تدمير 6 طائرات درون أوكرانية قبل وصولها شبه جزيرة القرم

موسكو ـ د.ب.أ: قالت موسكو إنَّ القوات الروسية دمَّرت ستَّ طائرات أوكرانية بدُونِ طيار (درون) كانت في طريقها إلى شِبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن وزارة الدفاع القول، إنَّ قوات الدفاع الجوِّي أوقفت الطائرات الدرون الست قبالة السواحل الغربية والشمالية الغربية والشرقية لشِبه جزيرة القرم.

وأضافت وزارة الدفاع أنَّه قد تمَّ أيضًا التصدي لهجوم بطائرات بدُونِ طيار على موسكو، حيث تمَّ تدمير طائرات أوكرانية بدُونِ طيار في منطقتي إسترا ورامينكي.

ومن جانبه، كتب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على قناته على تطبيق «تليجرام» أنَّه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بسبب الحطام الذي تساقط.

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