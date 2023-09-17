زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا

موسكو ـ ا.ف.ب: غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على متن قطاره المصفَّح من شرق روسيا نحو الحدود الكورية الشمالية، وفق ما أفادت وكالات روسية، مختتمًا زيارة لروسيا بدأها الثلاثاء والتقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوردت وكالة «ريا نوفوستي» أنَّ «حفل وداع زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أقيم في محطَّة أرتيوم-بريمورسكي-1 حيث كان القطار المصفَّح لكيم جونج أون»، مشيرة إلى أنَّ القطار «اتَّجه نحو معبر خاسان الحدودي… المسافة تناهز 250 كلم».

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