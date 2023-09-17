قمة مجموعة الـ77+الصين تدعو إلى الوحدة فـي مواجهة الدول الغنية

هافانا ـ ا.ف.ب: اختتمت مجموعة الـ77+الصين قمَّتها في هافانا بالدعوة إلى «الوحدة» بمواجهة الدول الغنية، فيما حضَّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تصعيد «المطالب» على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحوُّل في مجال الطاقة.

وقال لولا إنَّ «الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظَّمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتهم. يجب ألَّا ننقسم».

وتابع لولا الذي يترأَّس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية «علينا تعزيز مطالبنا في ظلِّ الثورة الصناعية الرابعة»، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.

ورأى أنَّ «الثورة الرقمية» و«التحوُّل في مجال الطاقة» هما «تغييران رئيسيان جاريان»، مؤكدًا أنَّه «لا يمكن أن يشكِّلَهما عدد قليل من الاقتصادات الثرية، مكرِّرة علاقة التبعية بين الوسط والأطراف».

وبدأت قمَّة «مجموعة الـ77 والصين» الجمعة في هافانا بمشاركة نحو مئة دولة من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، تُمثِّل 80 بالمئة من سكَّان العالم.

والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضمُّ حاليًّا 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.

وحضر ممثلون من نحو مئة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمَّة الاستثنائية، وموضوعها «دَوْر العِلم والتكنولوجيا والابتكار» في التنمية.

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