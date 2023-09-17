إصابات خلال قمع العدو الصهيوني لمسيرات غاضبة في غزة

إصابات خلال قمع العدو الصهيوني لمسيرات غاضبة في غزةأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جراء قمع قوات العدو الصهيوني لمسيرات جماهيرية غاضبة نظمت قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ دعا لها الشباب الثائر نصرة للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر صحفية، القول: إن عدداً من المواطنين بينهم ثلاثة صحفيين أصيبوا بالاختناق عقب إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال القطاع.

وأوضحت المصادر أن المصور الصحفي فادي الدنف أصيب بقنبلة غاز في القدم، فيما أصيب الصحفي بلال الصباغ أيضا بقنبلة غاز في القدم والصحفي مصطفى حسونة مصور وكالة الأناضول التركية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن وصول خمس إصابات بجراح مختلفة للمتظاهرين برصاص قوات العدو الصهيوني شرق قطاع غزة.

