العالم اليوم - معظم أسواق الخليج تتراجع وسط بيع لجني الأرباح والمصرية تصعد

انتم الان تتابعون خبر معظم أسواق الخليج تتراجع وسط بيع لجني الأرباح والمصرية تصعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - أُغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأحد، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح، لكن المؤشر المصري خالف الاتجاه ليجري تداوله عند مستوى قياسي.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.5 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 1.7 بالمئة.

وفي إطار منفصل، من المتوقع أن تسعر أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز طرحها العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق المعلن هذا الأسبوع، حسبما قال أحد البنوك المشاركة في الصفقة يوم الخميس.

ومن المنتظر أن تجمع أديس ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة عبر الاكتتاب العام.

وفي قطر، واصل المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الثالثة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.6 بالمئة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بقيادة صعود سهم بلتون المالية القابضة 5.5 بالمئة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت هذا الشهر عن توصل شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية إلى اتفاق لشراء حصة 30 بالمئة في الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، الشركة الرئيسية لصناعة منتجات التبغ في مصر، مقابل 625 مليون دولار، وهو إجراء من شأنه توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.