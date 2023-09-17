‏وسائل إعلام ليبية: وصول الطائرة الـ 21 قادمة من دولة الإمارات إلى مطار بنينا

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد بوصول الطائرة الـ 21 قادمة من دولة الإمارات إلى مطار بنينا وعلى متنها مسلتزمات طبية وأساسية وملابس واقية للمنقذين والأطباء والمتطوعين.

وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي يوم الخميس لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.