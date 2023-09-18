نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة تركيا تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا في القاهرة، اليوم الأحد، حفل موسيقى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية، و50 عام على تأسيس وزارة الخارجية التركية.

ورحب السفير بالسادة الحضور ومنهم وزير الطيران محمد عباس حلمى، اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس الجمعية المصرية - المغربية لرجال الأعمال، القنصل السعودى بالقاهرة سلطان الطبيعى، الفنانة يسرا، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.

كما حضر عدد من السفراء منهم سفير: الأردن، سنغافورة، بلجيكا، الاتحاد الأوروبى، سلوفينيا، ألبانيا، اليونان، تونس، مالطا، أوزبكستان، ليتوانيا، بلغاريا، أذربيجان، القائم بأعمال سفارة مقدونيا، نائب سفير فنزويلا، القائم بأعمال سفارة الدومينيكان.

وقدمت الفرقة الموسيقية عدة مقطوعات استمرت ساعة ونصف نالت إعجاب الحضور، ثم تم تقديم الأطعمة والحلويات التركية.