نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بكين بالقاهرة: مصر من أولى المقاصد السياحية التي استأنفنا الرحلات إليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 18 رحلة جوية مباشرة أسبوعيا..

قال السفير لياو ليتشيانج، سفير بكين في القاهرة، إنه بداية العام الجاري، تم إدراج مصر على قائمة الدفعة الأولى من المقاصد السياحية التي تستأنف الصين إرسال الأفواج السياحية الصينية إليها، وعاد السائحون الصينيون إلى مصر بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أنه توجد حاليا 18 رحلة جوية مباشرة بين الصين ومصر أسبوعيا، مؤكدا أن التبادلات والتفاعلات بين الشعبين ستصبح أكثر كثافة.

وأشار السفير خلال كلمته حفل أقامته سفارة الصين في مصر بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية، أن القاهرة وبكين دائما ما يوليان اهتماما بالغا بالتواصل والتعلم المتبادل بين الحضارات.

ولفت السفير لياو إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج بعث في هذا العام رسالة إلى الرسام المصري أحمد نوار وغيره من ممثلي الفنانين العرب، شجع فيها الفنانين في كل من الصين ومصر والدول العربية على الإبداع وتقديم المزيد من الأعمال الفنية الرائعة لكتابة صفحة جديدة للتواصل والتعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية والعربية في العصر الجديد.

وأشار السفير إلى أن اللوحة التي رسمتها الشابة المصرية تحت عنوان "أحلامي في الفضاء" دخلت إلى محطة تيانجونج الفضائية على متن مركبة شنتشو الفضائية مؤخرا.

ومن ناحية أخرى، قال السفير لياو ليتشيانج: كلما زادت الصعوبات والضغوط، كلما زادت حاجتنا إلى الوحدة والتعاون والانفتاح والتسامح.

وأوضح السفير أن الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الدولي لـ"الحزام والطريق" ستعقد في بكين قريبا، قائلا: تحرص الصين على انتهاز هذا المنتدى كفرصة سانحة للعمل مع دول العالم بما في ذلك مصر على رسم آفاق رحبة بروح الفريق الواحد، بما يضخ حيوية جديدة على انتعاش الاقتصاد العالمي، ويحشد قوة محركة جديدة لتحفيز التنمية المستدامة العالمية، ويبعث أملا جديدا من أجل بناء مستقبل مشرق وجميل للبشرية.

ونظمت سفارة الصين بالقاهرة حفلا بمناسبة العيد الوطني الصيني، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، للاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وحضر الحفل عدد من الوزراء المصريين منهم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما حضر الحفل السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية، السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، اللواء أسامة فريد مساعد وزير الدفاع، الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

كما حضر الحفل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر على رأسهم سفير روسيا وبريطانيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وسويسرا.