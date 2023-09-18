العالم اليوم - تايوان تعلن رصد 103 طائرات حربية و9 سفن صينية حول الجزيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:17 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، الإثنين، رصد تحليق 103 طائرات حربية و9 سفن صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم رصد 103 طائرات و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) حول تايوان"، بين الأحد وصباح الإثنين.

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