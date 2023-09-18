العالم اليوم - المالية الكويتية تعلن تعرضها لمحاولة اختراق

انتم الان تتابعون خبر المالية الكويتية تعلن تعرضها لمحاولة اختراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 03:14 مساءً - أعلنت وزارة المالية في الكويت، الاثنين، أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم.

وذكرت المالية الكويتية في بيان أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، مشيرة إلى أن التقييم جار لمستوى محاولة الاختراق.

وأكدت أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.