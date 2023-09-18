العالم اليوم - انقطاع الكابل الدولي في الكويت يضعف خدمة الإنترنت

انتم الان تتابعون خبر انقطاع الكابل الدولي في الكويت يضعف خدمة الإنترنت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 04:12 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، أن بعض شركات الاتصالات تأثرت، الاثنين، بضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها، نتيجة انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات.

وقالت الهيئة انه يجري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق عمل الهيئة لاستعادة حركة نقل البيانات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم، أن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق في الساعات الأولى من الصباح لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية و"جاري تقييم مستوى محاولة الاختراق".

وأضافت الوزارة أن إجراءات تحويلات الرواتب لن تتأثر بالاختراق.