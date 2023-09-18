العالم اليوم - بالفيديو.. مناورات روسية ضخمة بمشاركة 10 آلاف عسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 04:12 مساءً - انطلقت مناورات عسكرية روسية، الإثنين، بمشاركة أكثر من 10 آلاف عسكري لحماية الاتصالات بين المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية تشارك في المناورات. وشددت على أن جميع التدريبات "ذات طبيعة دفاعية". ونشرت مقاطع فيديو تظهر تحرك قطع بحرية وغواصة نووية مشاركة في المناورات، التي شهدت إطلاق صواريخ من منصات بحرية وأخرى برية. وقالت وكالة "تاس" الروسية إن المناورات تجري تحت إشراف قائد البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوڤ. وتشارك في المناورات قوات أسطول المحيط الهادئ في البحرية الروسية. وتمتد المناورات في بحري تشوكشي وبيرنغ بالإضافة إلى شبه جزيرة تشوكشي، وتقع هذه كلها على الحدود بين المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي. مناورات روسية كانت روسيا أطلقت مناورات "أوشن شيلد 2023" في بحر البلطيق المجاور في مطلع أغسطس الماضي.

تأتي هذه المناورات بعدما باتت وسائل إعلام غربية تصف بحر البلطيق بـ"بحيرة الناتو" مع انضمام السويد إلى التحالف.

في يونيو الماضي، نفذت روسيا مناورات في البحر نفسه، وذلك بعد شهرين من انضمام فنلندا إلى الحلف الأطلسي.

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