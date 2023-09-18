نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاقية بين القاهرة وبكين لتصدير المانجو المصري إلى الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير لياو ليتشيانج، سفير بكين في القاهرة إن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم، أمس، بشأن تصدير المانجو المصري إلى الصين، مؤكدا أن الاتفاقية الجديدة ستساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير.

وأضاف السفير خلال كلمته في الحفل، الذي أقامته سفارة الصين في مصر، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية: نثق بأن هذه الاتفاقية ستعزز التبادل التجاري بشكل أكبر بين مصر والصين، اللذان ظلا صديقين حميمين وأخوين عزيزين وشريكين طيبين.

واستشهد السفير لياو بأنه على مدى السنوات العشر المنصرمة، عملت مصر والصين بشكل مشترك على تعزيز المواءمة المعمقة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر2030" وحققتا نتائج مثمرة، حيث ظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما على التوالي.

من جانبه، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين البلدين، مؤكدا أن مصر تحرص على دعم التعاون المشترك مع الصين، باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات العالم.

وأشار الوزير إلى أن التعاون المشترك بين مصر والصين يعكس علاقة الصداقة الوطيدة بين القاهرة وبكين وخاصة علاقات الصداقة القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، مؤكدا أن الزيارات الرئاسية المتكررة كان لها دور قوي في تقوية العلاقات وتطورها ودخولها مرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وقال وزير التجارة والصناعة إن الصين تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة ما دعا مصر لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر، مؤكدا أن الصين شريك تجاري هام لمصر، كما أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ 16 مليار دولار بين البلدين، معربا عن رغبة الحكومة المصرية في توسيع وزيادة حجم التبادلات التجارية مع الصين.

وأضاف الوزير: مصر رحبت بدعوة دول بريكس للانضمام للمجموعة ما سيساهم في زيادة التعاون التجاري مع دول التكتل وخاصة الصين، ويفتح آفاقا جديدا من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية.

ونظمت سفارة الصين بالقاهرة حفلا بمناسبة العيد الوطني الصيني، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، للاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وحضر الحفل عدد من الوزراء المصريين منهم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما حضر الحفل السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية، السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، اللواء أسامة فريد مساعد وزير الدفاع، الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

كما حضر الحفل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر على رأسهم سفير روسيا وبريطانيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وسويسرا.