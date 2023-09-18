سلطنة عمان تستضيف ندوة دولية حول القانون الدولي الإنساني

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت سلطنة عُمان ممثَّلةً بوزارة الدفاع ندوة «القانون الدولي الإنساني» التي تنظِّمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة (17 – 19) من سبتمبر الجاري.

وألقى العميد الركن حمد بن صالح اليحمدي مدير عام التدقيق الداخلي بوزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني كلمة قال فيها: إنَّ سلطنة عُمان حرصًا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية – أنشأت اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني منذ عام 2017م، التي أسهمت في نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات العلمية والمهنية والأفراد. وتأتي هذه الندوة ثمرة تعاون بين اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مرتكزة على أُسُس التعاون في مجالات التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني».

وتهدف الندوة إلى التعريف بقواعد قانون الدولي الإنساني وتطوُّره التاريخي، وقواعد العمليات في ضوء القانون الإنساني، وطبيعة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الميدان، إلى جانب معرفة مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات. حضر الندوة عدد من كبار الضباط والضباط بوزارة الدفاع وقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.