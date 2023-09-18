نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وقضى سلطان النيادي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، نفذ خلالها 200 مهمة بحثية علمية.

وقبل ساعات من العودة إلى الإمارات، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، فيديو استحضر فيه بعض التجارب والمواقف التي مرّ بها خلال مهمته التاريخية على متن المحطة الدولية، ورحلة عودته إلى الأرض.

وقال النيادي في تغريدته على موقع "X” (تويتر سابقًا): "نستودعكم الله.. إلى الإمارات الحبيبة".

وخلال المقطع المصور، قال النيادي: "منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يومًا في الفضاء، كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي"، مضيفًا "بعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن.. أشوفكم على خير في دار زايد".

يُذكر أن سلطان النيادي عاد إلى الأرض في ٤ سبتمبر الجاري، على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراغون إنديفور"، برفقة زملائه طاقم "كرو 6".