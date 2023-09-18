روسيا تحبط محاولة اختراق في اتجاه أرتيوموفسك وأوكرانيا تعلن تحرير 7 كيلومترات مربعة

مواجهة قضائية بين كييف وموسكو أمام (العدل الدولية)

موسكو ـ كييف ـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أحبطت محاولة اختراق أوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك، وأنه تم تدمير مواقع تابعة للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “جنود مدفعية الفيلق الثاني للجيش الروسي دمروا مواقع المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا يقومون بمحاولات للهجوم في منطقة أرتيوموفسك.”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه في منطقة جنوب دونيتسك، قام طاقم مروحية استطلاعية هجومية روسية بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة من صاروخ موجه.

من جانبها أعلنت أوكرانيا أنها استعادت من القوات الروسية ما مجموعه سبعة كيلومترات مربّعة من الأراضي في جنوب وشرق أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه منذ أشهر.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 18 مسيّرة و17 صاروخًا أطلقتها روسيا خلال هجمات ليلية جديدة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل إعلامية رسمية “تمّ تحرير كيلومترَين مربّعين في قطاع باخموت” لا سيّما قريتَي أندييفكا وكليشتشييفكا.

وأضافت “حرّرت قوات الدفاع 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي” في الجنوب.

تقول كييف إن قواتها حررت ما مجموعه 51 كيلومترًا مربعًا في محيط باخموت و261,7 كيلومترًا مربّعًا في الجزء الجنوبي من الجبهة، منذ انطلاق هجومها المضاد في يونيو الماضي.

يأتي ذلك فيما تتواجه موسكو وكييف أمام محكمة العدل الدولية بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني، لتبرير غزو أراضيها.

وسيقدّم ممثلو الدولتين المتحاربتين حججهم أمام القضاة في مقر هذه الهيئة القضائية في لاهاي، المتعلقة بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.