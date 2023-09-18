العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي:الأسواق بحاجة إلى تنظيم للحد من التقلبات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 07:22 مساءً - دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.

وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري بإقليم ألبرتا عاصمة النفط في كندا، ، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم. وهذه أبرز تصريحات وزير الطاقة السعودي في المؤتمر: - العالم كله يجب أن يركز على أمن الطاقة - الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة - لا نستهدف الأسعار وإنما تقلبات أقل - نريد أن نكون استباقيين وحذرين - وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي - هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة - العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط - يجب السماح لنا باتخاذ قرارات في سرية مثل البنوك المركزية

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