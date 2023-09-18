العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي:الأسواق بحاجة إلى تنظيم للحد من التقلبات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 07:22 مساءً - دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.
وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري بإقليم ألبرتا عاصمة النفط في كندا، ، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.
وهذه أبرز تصريحات وزير الطاقة السعودي في المؤتمر:
- العالم كله يجب أن يركز على أمن الطاقة
- الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة
- لا نستهدف الأسعار وإنما تقلبات أقل
- نريد أن نكون استباقيين وحذرين
- وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي
- هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة
- العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط
- يجب السماح لنا باتخاذ قرارات في سرية مثل البنوك المركزية
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