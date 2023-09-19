العالم اليوم - كوريا الجنوبية: الأموال الإيرانية المجمدة حُولت لدولة ثالثة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 02:08 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أن الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة لدى سيول حولت بنجاح إلى دولة ثالثة.

والإثنين أقلعت طائرة من الدوحة في طريقها إلى الولايات المتحدة، وعلى متنها 5 أميركيين أفرجت عنهم إيران في إطار تبادل للسجناء شمل أيضا الإفراج عن 5 إيرانيين كانت تحتجزهم الولايات المتحدة.

وشملت الصفقة تحويل 6 مليارات دولار من أموال إيران، كانت محتجزة لدى كوريا الجنوبية.