العالم اليوم - تحذيرات من "حلوى النيكوتين" المسموح ببيعها للأطفال

انتم الان تتابعون خبر تحذيرات من "حلوى النيكوتين" المسموح ببيعها للأطفال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 06:23 صباحاً - حذرت تقارير صحفية بريطانية من إمكانية شراء الأطفال جرعات مكثفة من النيكوتين على هيئة حلوى جذابة، بعد طرحها في الأسواق وعدم تصنيفها كمنتجات تبغ في المملكة المتحدة.

ويباع مسحوق النيكوتين في أكياس بحجم العلكة، وتوضع في الفم بحيث تذوب ويمتصها الجسم.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، تتميز بعض العلامات التجارية من المنتج بنكهات جذابة للأطفال مثل الجيلي والفراولة والفانيليا، كما تباع في عبوات ذات ألوان زاهية ومزينة بشخصيات كرتونية.

وتقول الصحيفة إن هذه الحلوى ليست مصنفة ضمن منتجات التبغ في بريطانيا، وبالتالي فمن الممكن بيعها للأطفال بشكل قانوني، لا سيما بعد الحملة على تدخين المراهقين للسجائر الإلكترونية في أنحاء البلاد.

ويروج بعض البائعين عبر الإنترنت لحلوى النيكوتين على أنها "بديل صحي للتدخين الإلكتروني"، ويزعمون أن منتجاتهم "توفر طريقة أكثر سرية للحصول على جرعة نيكوتين".

ودعا خبراء وجماعات مناهضة للتدخين الحكومة إلى إغلاق هذه الثغرة التي تسمح ببيع المنتجات للأطفال، وحذروا من أن محاولات إبعاد الأطفال عن النيكوتين من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد السجائر الإلكترونية قد تفشل إذا ظلت مصادر أخرى متاحة.

وعلى سبيل المقارنة، يحتوي الكيس الواحد من حلوى النيكوتين على 33 مليغرام من هذه المادة، مقابل 8 إلى 20 مليغراما من النيكوتين في السيجارة الواحدة.

تصريحات مسؤولة سياسة الإدمان بجمعية مديري الصحة العامة في بريطانيا أليس وايزمان لصحيفة "تايمز":