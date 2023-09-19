نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية البريطانية تلزم الدبلوماسيين الروس بالإخطار عن تحركاتهم داخل البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألزمت وزارة الخارجية البريطانية موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية والعاملين فيها في المملكة بإخطار السلطات البريطانية برحلاتهم وتحركاتهم التي يقومون بها في أنحاء البلاد.

وكما جاء في بيان مكتوب نشره نائب وزير الخارجية ليو دوكيرتي على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، فإن ذلك كان ردا على طرح موسكو في يوليو الماضي مسألة الإخطار المسبق بتحركات موظفي البعثات الدبلوماسية البريطانية عبر أراضيها.

وكتب دوكيرتي: "ردا على قرار روسيا تطبيق شرط الإخطار بالسفر للدبلوماسيين البريطانيين داخل أراضيها، تقدمنا ب​​متطلبات الإخطار بالسفر المتناسبة مع تلك للدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى السفارة الروسية في لندن والقنصلية العامة في إدنبرة. وهذا يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في 20 يوليو الماضي أن موسكو ستطبق، ردا على سياسة لندن العدائية، مبدأ الإخطار بحركة موظفي البعثات الدبلوماسية البريطانية عبر أراضي روسيا الاتحادية.

وكما أوضحت الوزارة، يجب الآن على الموظفين المعتمدين في السفارة البريطانية في موسكو (باستثناء السفير ومستشار الوزير ورئيس القسم القنصلي) وفي القنصلية العامة في يكاترينبرغ (باستثناء القنصل العام) إعطاء إشعار بالسفر خارج منطقة الحركة الحرة التي يبلغ طولها 120 كيلومترا قبل خمسة أيام عمل على الأقل.

وأكد ممثلو الدائرة الدبلوماسية بعد ذلك أيضا أن أي محاولات من جانب لندن لتشويه صورة روسيا الاتحادية وتعقيد عمل المؤسسات الأجنبية الروسية ستلقى حتما ردا حاسما.