العالم اليوم - ضعف الإنتاج في أميركا يدعم أسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر ضعف الإنتاج في أميركا يدعم أسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 07:24 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الاثنين إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023. وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

من جانبه، دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

وقال إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0320 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 92.46 دولار للبرميل، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.88 دولار للبرميل.

وواصل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعهما للأسبوع الثالث على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر ويتجهان نحو تحقيق أكبر ارتفاع فصلي لهما منذ الحرب الروسية في أوكرانيا في الربع الأول من 2022.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فايننشال إن سوق النفط تشهد بعض عمليات جني الأرباح.

وانضم سيتي بنك الاثنين لقائمة البنوك التي تتوقع تجاوز أسعار خام برنت 100 دولار للبرميل هذا العام. وقال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك في مقابلة مع بلومبرغ نيوز إنه يعتقد أن النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل أيضا.

وقال محللون في إيه.إن.زد إن تخفيض السعودية وروسيا إنتاجهما قد يؤدي إلى عجز قدره مليوني برميل يوميا في الربع الرابع وإن السحب من المخزونات قد يترك السوق عرضة لمزيد من الارتفاعات في الأسعار في عام 2024.