العالم اليوم - وفرة المعروض تهبط بالذرة قرب أدنى مستوى في 3 سنوات

انتم الان تتابعون خبر وفرة المعروض تهبط بالذرة قرب أدنى مستوى في 3 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 07:24 صباحاً - قال متعاملون إن العقود الأميركية الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا يوم الاثنين بسبب ضغوط ناجمة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة والمنافسة من الصادرات البرازيلية.

وانخفضت أسعار عقود فول الصويا والقمح أيضا.

وانخفضت أسعار الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم ديسمبر خمسة سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 1702 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وقال مارك سودربيرج، أحد كبار محللي السوق الزراعية لدى شركة ADM Investor Services في شيكاغو: "إنه ببساطة نقص الطلب على صادرات الذرة. أعتقد أن هذا النوع من عمليات البيع قد تأخر على الأرجح".

وأضاف "لا نزال نتخلف عن البرازيل في السوق العالمية. وعلى المستوى المحلي، الطلب قوي على إنتاج الإيثانول، لكن هذا ليس كافيًا للتعويض عنه".

يذكر أن الإيثانول مادة قابلة للاشتعال عديمة اللون تتكون من تخمر السكر، يستعمل في المشروبات الكحولية وفي صناعة العطور ويستعمل كوقود في المحركات الميكانيكية المجهزة، ويتم إنتاج الإيثانول بوجه عام في منشآت تخمير في درجات حرارة عالية تقوم في عملية كيمياية بتحويل الذرة أو قصب السكر أو نبانات أخرى إلى وقود سائل.

بعد إغلاق بورصة شيكاغو التجارية، قالت وزارة الزراعة الأميركية، إن حصاد الذرة الأميركية اكتمل بنسبة 9 بالمئة، وصنفت وزارة الزراعة 51 بالمئة من المحصول بأنه جيد إلى ممتاز.

وانخفضت أسعار الذرة في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 30 بالمئة هذا العام.

وانخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من اثنين بالمئة، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالميا والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.

وبحلول الساعة 1705 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر القمح في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم شهر ديسمبر 14 سنتا وربع السنت ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.

وانخفض سعر فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم نوفمبر 23 سنتا ليصل إلى 13.17 دولار ونصف السنت للبوشل.