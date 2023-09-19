العالم اليوم - أوكرانيا تسقط عشرات المسيرات الروسية

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تسقط عشرات المسيرات الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:20 صباحاً - قالت القوات الأوكرانية إنها أسقطت 27 من بين 30 طائرة مسيرة أطلقها الجيش الروسي الليلة الماضية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف المصدر ذاته أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "إسكندر-إم" من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة كريفي ريه جنوبي أوكرانيا.

وشنت طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء هجوما على مدينة لفيف غربي أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات بينما أكدت السلطات أن الدفاعات الأرضية تتصدى لهجمات جوية.

وسمع أزيز أسراب من المسيّرات في سماء المدينة، بينما قال الجيش الأوكراني إنها إيرانية الصنع.

وكتب رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي في منشور على "تلغرام"، أن "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا، وهناك طائرات مسيّرة إضافية تحلق في اتجاهنا"، داعيا السكان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثان".

وقال سلاح الجو الأوكراني في منشور على "تلغرام"، إن الطائرات المسيّرة المغيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وإن دفاعاته تتصدى لها.

وكتب سلاح الجو في منشوره أن "خطر شاهد لا يزال قائما في منطقة لفيف. الدفاعات الجوية تعمل".

وتستخدم روسيا في كثير من الأحيان مسيّرات إيرانية الصنع من طراز شاهد لمهاجمة مدن في أوكرانيا.

وتفيد أوكرانيا بإحراز تقدم بطيء ومتواصل أمام التحصينات الدفاعية الروسية خلال الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.