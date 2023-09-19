العالم اليوم - في سن الـ 15 عاما.. كيف تأهلت هنا جودة إلى أولمبياد باريس؟

انتم الان تتابعون خبر في سن الـ 15 عاما.. كيف تأهلت هنا جودة إلى أولمبياد باريس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:20 صباحاً - خاضت اللاعبة المصرية هنا جودة استعدادات خاصة من أجل الوصول إلى حلمها بالفوز ببطولة إفريقيا ‏‏للكبار لتنس الطاولة التي أقيمت في تونس، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 رفقة المنتخب، وفقا لتصريحات ‏‏رضوى عزب، والدتها التي ترافقها أينما حلت.‏

وصارت هنا جودة أصغر لاعبة تفوز بالبطولة القارية في تاريخ المسابقة، حيث تبلغ من العمر 15 عاما، بعد ‏‏تغلبها على مثلها الأعلى دينا مشرف، الحائزة على اللقب في العام الماضي، بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط واحد، ‏‏في لقاء اتسم بالندية.‏

وتحدثت والدة هنا لموقع "دوت الخليج" عن الإنجاز التاريخي قائلة: "اقتناص البطولة جاء بعد جهود ‏كبيرة طوال الأشهر الماضية من خلال التدريبات المتواصلة والتركيز في كافة التفاصيل والالتزام بتعليمات ‏‏المدربين والحفاظ على لياقتها في الفترة السابقة".‏

وتضيف رضوى: "نحن سعداء للغاية بتتويج هنا بهذا اللقب المهم وأدائها المتميز طوال مشوارها في البطولة ‏‏وحرصها على تقديم أفضل ما لديها في كل لقاء، لذلك انطلقت نحوها عقب انتهاء المباراة النهائية وحصولها ‏‏على الميدالية الذهبية من أجل إخبارها بأنها تفوقت على نفسها في تلك المواجهة".‏

وهنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، هنا جودة على الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة الكبار في ‏‏تونس معتبرا ما حققته إنجاز تاريخي باعتبارها أصغر لاعبة في التاريخ تحصد اللقب وتتأهل إلى أولمبياد ‏‏باريس، موضحا في بيان رسمي سعادته بأن النهائي كان بين لاعبتين من مصر.‏

وتؤكد والدة البطلة المصرية على الاستعداد القوي لبطولة إفريقيا للكبار لتنس الطاولة للسيدات، حيث ‏‏انطلقت الطفلة المعجزة للانخراط في عدة معسكرات خلال الفترة الأخيرة منوهة إلى أن البداية جاءت في ‏‏الصين ثم اتجهت بعدها إلى معسكر مكثف بدولة ألمانيا ومنها للمشاركة في بطولات كبرى بالتشيك وكرواتيا ‏‏وسلوفينيا.‏

وكانت جودة حصدت هذا العام العديد من البطولات من أبرزها بطولة أنطاليا الدولية للناشئات في تركيا ‏‏خلال شهر مارس الماضي، ثم كأس إفريقيا بكينيا في شهر مايو، التي تقتصر على المنافسات الفردية بين أفضل ‏‏اللاعبات، فضلا عن بطولة كرواتيا للناشئات وبطولة سلوفينيا الدولية تحت 19 سنة، وعلى المستوى المحلي ‏‏ظفرت ببطولة الدوري المصري مع النادي الأهلي.‏

وتذكر رضوى: "هناك عمل دؤوب من الفريق الذي يتواجد رفقة هنا في بطولة إفريقيا بتونس، ‏‏الذي يضم مدربها في النادي الأهلي، صاحب التوجيهات المهمة والنصائح الحاسمة في كل مباراة، فضلا عن المعد ‏‏النفسي، الذي يلعب دورا كبيرا قبل المنافسات الكبرى والمباريات النهائية".‏

وعن تأهل هنا جودة مع المنتخب المصري لأولمبياد باريس تقول الأم لموقع "دوت الخليج": "هو حلم لدينا ‏‏نعمل من أجله طوال الفترة السابقة، ونشعر بالسعادة لأن المنتخب سيكون له الفرصة في المشاركة بـ 3 لاعبات ‏‏ويمكن لاثنين منهم التواجد في المنافسات الفردية".‏

والتحقت الطفلة المعجزة في تنس الطاولة بالقائمة الاحتياطية للمنتخب في الدورة السابقة من الأولمبياد التي ‏‏أقيمت في بكين من أجل الدفع بها في حالة وقوع إصابات بين الفريق الأساسي من اللاعبات لكنها لم تتمكن من ‏‏المشاركة حينذاك.‏

وتختتم والدة هنا حديثها قائلة: "نحن نطمح إلى الوصول إلى مكانة أكبر لأن موهبة هنا تستحق، ‏‏من أجل ذلك تسعى العائلة لتقديم كافة سبل الدعم والوقوف بجانبها في مختلف البطولات وتوفير ‏‏الاحتياجات المطلوبة لها حتى تستكمل مسيرتها بأفضل صورة ممكنة".‏