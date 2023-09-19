العالم اليوم - تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرارات الفائدة

انتم الان تتابعون خبر تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرارات الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، في تعاملات متقلبة إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، غدا الأربعاء، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس.

وانخفض القطاع الصناعي 0.5 بالمئة مع تراجع سهم دويتشه بوست 2.7 بالمئة.

وتراجع سهم كينجفيشر 5.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة التجزئة الأوروبية لتحسين المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم تور غروب ارتفع 4.2 بالمئة بعد تأكيد شركة السياحة توقعاتها للعام المالي 2023 بأكمله مشيرة إلى الحجوزات القوية في فصل الصيف وموسم الشتاء المقبل.