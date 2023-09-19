العالم اليوم - كينيا تمدد اتفاقا لتوريد النفط مع 3 شركات خليجية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - قال دانييل كيبتو، رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا، الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر 2024.

ودخلت كينيا اتفاقا مع أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) في وقت سابق من العام في محاولة لإدارة الطلب على الدولار.

وقال كيبتو "هناك تمديد حتى ديسمبر 2024، ونتج هذا بشكل أساسي عن المفاوضات التي جرت لخفض تكاليف الشحن والعلاوات".

وأوضح في معرض الدفاع عن الاتفاق أنه ساعد في تقليص تكلفة نقل النفط إلى كينيا والعلاوة التي تدفعها للموردين.