العالم اليوم - التحديث الجديد في "آيفون".. تعرف على المزايا المذهلة الجديدة

انتم الان تتابعون خبر التحديث الجديد في "آيفون".. تعرف على المزايا المذهلة الجديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 02:28 مساءً - أطلقت شركة "أبل" التحديث الجديد لنظام التشغيل في هواتف آيفون "آي أو إس 17"، الإثنين، حاملا معه العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين، وذلك بعد أيام من إطلاق سلسلة هواتف "آيفون 15".

وتقول شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إن التحديث الجديد في نظام تشغيل "أبل" يحمل معه العديد من المزايا التي تجعل تجربة استخدام "آيفون" أكثر شخصية وبديهية.

وكانت "أبل" قد اختبرت هذه النسخة للمرة الأولى في مؤتمر المطورين مطلع يونيو الماضي، لكن كثيرين لم ينتبهوا إلى كثير من التفاصيل حينها لكون عملاق التكنولوجيا الأميركية كشف عن سماعة الواقع المختلط التي طال انتظارها في ذلك الحدث، فطغت على ما سواها.

وبوسع المستخدمين حول العالم، تحديث هواتف "آيفون" الخاصة بهم، وذلك بالنقر على عبارة "Software Update" في إعدادات الهاتف.

وفيما يلي أبرز المزايا في النسخة الجديدة من نظام التشغيل:

البريد الصوتي المباشر وفيديو "فيس تايم": تقوم الميزة الجديدة بتحويل الرسالة الصوتية للمتصل إلى نص في الوقت الحقيقي، أي في وقت إرسالها تماما، بما يعطي المستخدم القرار للرد على المكالمة أو تجاهلها، بينما لا يزال الشخص الآخر على الخط.

وستذهب الأرقام غير المعروفة مباشرة إلى البريد الصوتي، وذلك مع تشغيل ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين".

أما بالنسبة إلى "فيس تايم"، فسيمنح المستخدمين القدرة على ترك رسائل مصوّرة لشخص لم يرد على مكالمة الفيديو.

سيري بلا كلمة هاي: تفعيل المساعد الصوتي في "أبل" سيعتمد من الآن فصاعدا على نطق كلمة "سيري"، عوضا عن "هاي سيري".

وتقول "أبل" إن حذف كلمة "هاي" لتشغيل هذه الخدمة يجعل الأمر أكثر طبيعية.

ميزة جديدة لتسهيل مشاركة معلومات جهات الاتصال: مع التحديث الجديد، سيكون أمر تبادل معلومات جهات الاتصال مع الأصدقاء أكثر سهولة. ويتم ذلك عن طريق تحديث خدمة "Contact Posters"، التي ستسمح للمستخدمين بتصميم الصورة المخصصة التي تظهر عن إجراء المكالمات.

ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين باختيار صور هويتهم على الهاتف، وسيمنحهم مظهرا أكثر اتساقا بصرف النظر عمن يتصلون به.

دفعة جديدة للتصحيح الذاتي: سيطرأ تحديث شامل على التصحيح الذاتي، وذلك مع وجود نموذج جديد خاص بلغة التعلم الآلي الذي يتنبأ بالكلمات.

وهذا التحديث يقدم دعما بشأن تصحيح على مستوى الجمل، فضلا عن تصحيح أنواع أكثر من الأخطاء القواعدية.

وسيتلقى المستخدمون اقتراحات فورية بشأن الكتابة أثناء النقر على شاشة الهاتف تتوقع الكلمات التي يكتبونها.

وضع استعداد جديد: سيكون وضع الاستعداد الجديد في "آيفون" فسحة لعرض مزيد من المعلومات السريعة على شاشة الجهاز، أثناء عملية شحنه.

ويمكن التحكم بهذه المعلومات، مثل الساعة والصور المفضلة والأدوات الأكثر استخداما.