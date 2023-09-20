نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية المصرية تدشن "حملة مواطن" بمملكة البحرين لدعم الرئيس السيسي في الإنتخابات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشنت الجالية المصرية في مملكة البحرين "حملة مواطن" لدعم الدولة المصرية، تحت عنوان: “كن مع الوطن”. تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

وتبدأ "حملة مواطن"، بخدمة أبناء الوطن في جميع أنحاء المحافظات ال7 داخل مملكة البحرين، لا سيما محافظة المحرق الأكثر تجمعا للمصريين تليها مدينة الرفاع، ومدينة عيسي، والعادلية، كما كان لها دور بارز في تنظيم الإنتخابات الرئاسية السابقة2018.

وبدوره ذكر د. رامي لبيب علم الدين رئيس الجالية المصرية في البحرين، ومنسق "حملة مواطن" لدعم مصر في مملكة البحرين، أن الحملة تقوم بعمل كبير للتوعية وحث المصريين في الخارج على المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الدستورية وحشد أبناء مصر الجدد وتعريفهم بالضوابط القانونية والطريقة الصحيحة للتصويت، لاكتمال العرس الديمقراطي بصورة تليق بأبناء مصر في الخارج.

كما أشاد رئيس الجالية المصرية، بالدور الكبير الذي تقوم به السفارة المصرية في البحرين، لمساعدة كافة أبناء مصر المتواجدين فيها.

مشيرا أننا بصدد الاستعداد لاستقبال البعثة الدبلوماسية الجديدة برئاسة ريهام خليل السفيرة المصرية الجديدة لدى مملكة البحرين.

وأعلن “علم الدين”، تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه الرئيس من إنجازات لا تخطأها العين، واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري والنهوض بمقدرات هذا الوطن، بالإضافة لما قام به الرئيس من مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية، مدينة العلمين، محور قناة السويس، ومبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، والذي كان لها الأثر الأكبر في تحسين حياة المواطن المصري.