العالم اليوم - الرئيس الإيراني: واشنطن "تصبّ الزيت على النار" في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 01:28 صباحاً - اتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشدّداً على أنّ طهران تؤيّد تسوية سلمية للنزاع.

وقال رئيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تصبّ الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية. إنّه للأسف مخطط طويل الأمد. ودعا رئيسي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي. وقال رئيسي في خطابه إنّ "هذه العقوبات لم تحقّق النتائج المرجوّة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".

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