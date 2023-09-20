العالم اليوم - تونس.. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في غالبية الولايات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 05:25 صباحاً - أفادت مراسلتنا في تونس بانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في أغلب ولايات الجمهورية بشكل مفاجئ، نتيجة حريق في المحطة الكهربائية الرئيسية.

بحسب وسائل محلية فإن حريقا نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برداس. وهرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد.

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