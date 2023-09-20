ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين إلى 4

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين إلى 4.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.



وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.



وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس.

