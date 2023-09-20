العالم اليوم - تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو-34" خلال رحلة تدريبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تحطم إحدى مقاتلاتها من طراز "سو-34"، في مقاطعة فورونيج، خلال رحلة تدريبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحادث وقع في حدود الساعة 10:00 صباحا، أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من القفز وتم إجلاؤهما إلى المطار المحلي، و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".

وأضافت أن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أي أضرار على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تكن مزود بذخيرة.

وأوضحت أن "سبب الحادث قد يكون خللا فنيا".

والطائرة سوخوي-34، والتي تعرف لدى حلف الناتو باسم (Fullback) أي "المُدافع أو الظهير" وتلقب بـ"فرخ البط"، هي قاذفة روسية ثنائية المحرك والطاقم، تنتمي إلى عائلة (Su-27 Flanker)، وهي مصممة لتحل محل الطائرة من طراز سوخوي-24.