العالم اليوم - "كوفبيك" الكويتية تستحوذ على 40% من "قطاع 3 دلتا النيل"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك" اتفاقية شراكة مع "بي جي إنترناشيونال ليمتد" التابعة لشركة "شل" تحصل بموجبها "كوفبيك – مصر" على حصة عاملة بنسبة 40 بالمئة من "قطاع 3 دلتا النيل" شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "كوفبيك" محمد الحيمر في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء "يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040".

وأوضح الحيمر أن هذه الشراكة الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل ستمكن كوفبيك من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر.

وأشار إلى أن كوفبيك تتواجد مسبقا في هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال رأس كنايس البحري في البحر الأبيض المتوسط عام 2020.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "شل" مصر م. خالد قاسم أن هذه الاتفاقية ستعزز مكانة شركة شل وأنشطتها الاستكشافية البحرية مشيرا إلى أن قرب هذا القطاع وغيره من القطاعات الاستكشافية التي تمتلكها الشركة في المنطقة سيساعد في تحقيق أهدافها ودعم مصر في تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة.

يذكر أن "شل" مصر وشركاءها بدأت في أغسطس الماضي أنشطة الحفر في القطاعين الثالث والرابع بدلتا النيل الواقعين في البحر الأبيض المتوسط ويتضمن المشروع الاستكشافي حفر ثلاث آبار على التوالي.