تحطم مقاتلة روسية ”سو-34” في مقاطعة فورونيج ونجاة طاقمها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة "سو-34" خلال طلعة تدريبية اليوم الأربعاء في مقاطعة فورونيج غربي البلاد، وأكدت نجاة طاقم الطائرة وعدم تعرضه لأي إصابات.

وقالت الوزارة في بيانها إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.00 أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكن من القفز بالمظلة والنجاة وتم إجلاؤهما إلى المطار و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".

وأضافت أن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق المأهولة، ولم تحدث أضرار على الأرض وأنها لم تكن تحمل أي ذخائر.

وأضافت أن "سبب الحادث قد يكون خللا فنيا".