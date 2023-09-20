العالم اليوم - علاقة غريبة بين تلوث الهواء والمضادات الحيوية

انتم الان تتابعون خبر علاقة غريبة بين تلوث الهواء والمضادات الحيوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - أكد تحليل علمي وجود علاقة وثيقة بين تلوث الهواء ومقاومة المضادات الحيوية عند الإنسان، في تقرير موسع نشرته مجلة "لانسيت" العلمية تناول أكثر من 100 دولة وراقب بيانات نحو 11 مليون إنسان في تلك الدول.

وجد الباحثون أن المستويات العالية من تلوث الهواء ارتبط بمستويات عالية من مقاومة المضادات الحيوية التي تهدد صحة وحياة المرضى.

التحليل العلمي الذي ركز على التعرض للجزيئات السامة في الهواء وأثرها على الرئتين، أشار إلى أن التغييرات البيئية الناجمة عن الحرارة والرطوبة يمكن أن تسهل تكاثر الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

وفي حديث مع برنامج الصباح الذي يبث عبر "دوت الخليج" يوضح استشاري الأمراض الصدرية والعناية المشددة الدكتور مازن زويهد طبيعة هذه العلاقة.