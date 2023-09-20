نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: سرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، سرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.



وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.